 

Почему в азербайджанской прокуратуре мало женщин? не до Поклонской...

Автор: Отдел социума 

Какое красивое лицо олицетворяет в последние годы российскую прокуратуру. Наталья Владимировна Поклонская  бывший прокурор Крыма, а ныне председатель комитета Госдумы.

А почему в азербайджанской прокуратуре нет таких обаятельных и милых женщин? Почему образ прокурора больше ассоциируется с большим животом, довольным лицом и жирными усами?

По данным общественных организаций, в азербайджанских силовых структурах работает сейчас мало женщин. Особенно если говорить о системе прокуратуры. Впрочем, мало их и в МВД, например, совсем не видно женщин в патрульной службе.

В беседе с haqqin.az депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова отметила, что большее участие женщин в силовых структурах оказало бы позитивное влияние на работу этих ведомств.

«Однако немало женщин работают в аппарате МВД, они служат в армии, причем на передовой. Женщин нет в прокуратуре, видимо, из-за того, что там надо сдавать сложные тестовые экзамены. В целом сравнительно низкое участие женщин в силовых структурах связано с устоявшимся психологическим стереотипом о том, что работа полицейского - не подходит для женщин»,  отметила Ахундова.

Кроме того, работа в полиции требует хороших физических данных, что также проблематично в Азербайджане. Депутат считает, что было бы очень позитивным явлением привлечь женщин к пост-патрульной службе, охране общественного порядка в парках, скверах, местах отдыха.

«Никаких преград в том, чтобы женщины делали карьеру в полиции и прокуратуре со стороны руководства этих ведомств нет. Вероятно, наши женщины сами не идут работать в силовые структуры,  считает она.  Если появляется выбор: карьера или семья, наши женщины выбирают семью. И это верное решение, так как часто женщины, сделавшие успешную карьеру, одиноки или разведены. Кроме того, на пространстве СНГ есть такой фактор: мужчины не любят успешных женщин».

В то же время Ахундова отметила, что существуют хорошие показатели участия женщин в системе управления государством.

«В частности, в Азербайджане женщина  первый вице-президент, много женщин  заместителей министра женщин, почти во всех исполнительных властях районов заместителями работают женщины, 23 депутата парламента — женщины. Постепенно ситуация меняется и в плане участия женщин в силовых структурах»,  подчеркнула она.

566 просмотров


Старости
Австрийка отказалась от миллиона из Азербайджана
Австрийка отказалась от миллиона из Азербайджана это мало
Наша погода
Сегодня 13° / 3°
9 Март 13° / 4°
10 Март 12° / 6°
11 Март 11° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8572 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Мехрибан Везир задержали в Бакинском аэропорту
Назарбаев не поменяет политику в отношении Азербайджана
Тысячи людей бежали из Мьянмы в Китай
Телеведущий Соловьев: «Армянский посол явно проигрывает Поладу Бюльбюльоглу» скандал в Ереване
В Каталонии задержан грабитель из Азербайджана
Боевики взяли в заложники пациентов кабульской больницы
В пожаре в Хырдалане погиб двухлетний мальчик
Почему в азербайджанской прокуратуре мало женщин? не до Поклонской...
Омер Челик: «Германия возводит Берлинскую стену в отношениях с Турцией»
В Италии 8 Марта отмечают тотальной забастовкой
Депутат Виктор Чумак: «Дело Насирова - коллапс олигархической системы Украины» haqqin.az из Украины
Боевики ИГИЛ дошли до Саудовской Аравии
Стимулов идти на уступки у Еревана нет Армения выходит из переговорного процесса
Ирак решил бороться с ИГИЛ в других странах
Хаменеи перенесет столицу Ирана в Тебриз?
В Баку сохранится ветреная погода
Джеймс Уорлик: «Надо говорить о возвращении Азербайджану территорий…» громкое заявление
В розыск объявлен еще один начальник МНБ
В Австралии появились «женские» светофоры
Репортаж из женской тюрьмы видео; фото
Сотрудники госбезопасности Кыргызстана задержаны с партией героина
Китай готов стать посредником между Ираном и Саудовской Аравией
Сын Ким Чен Нама подтвердил гибель отца видео
Генерал Теймур Гулиев: «Мы прослушивали конкретные телефонные номера» haqqin.az из зала суда
Взрыв возле американского посольства в Кабуле