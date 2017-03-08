Какое красивое лицо олицетворяет в последние годы российскую прокуратуру. Наталья Владимировна Поклонская — бывший прокурор Крыма, а ныне председатель комитета Госдумы.

А почему в азербайджанской прокуратуре нет таких обаятельных и милых женщин? Почему образ прокурора больше ассоциируется с большим животом, довольным лицом и жирными усами?

По данным общественных организаций, в азербайджанских силовых структурах работает сейчас мало женщин. Особенно если говорить о системе прокуратуры. Впрочем, мало их и в МВД, например, совсем не видно женщин в патрульной службе.

В беседе с haqqin.az депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова отметила, что большее участие женщин в силовых структурах оказало бы позитивное влияние на работу этих ведомств.

«Однако немало женщин работают в аппарате МВД, они служат в армии, причем на передовой. Женщин нет в прокуратуре, видимо, из-за того, что там надо сдавать сложные тестовые экзамены. В целом сравнительно низкое участие женщин в силовых структурах связано с устоявшимся психологическим стереотипом о том, что работа полицейского - не подходит для женщин», — отметила Ахундова.

Кроме того, работа в полиции требует хороших физических данных, что также проблематично в Азербайджане. Депутат считает, что было бы очень позитивным явлением привлечь женщин к пост-патрульной службе, охране общественного порядка в парках, скверах, местах отдыха.

«Никаких преград в том, чтобы женщины делали карьеру в полиции и прокуратуре со стороны руководства этих ведомств нет. Вероятно, наши женщины сами не идут работать в силовые структуры, — считает она. — Если появляется выбор: карьера или семья, наши женщины выбирают семью. И это верное решение, так как часто женщины, сделавшие успешную карьеру, одиноки или разведены. Кроме того, на пространстве СНГ есть такой фактор: мужчины не любят успешных женщин».

В то же время Ахундова отметила, что существуют хорошие показатели участия женщин в системе управления государством.

«В частности, в Азербайджане женщина — первый вице-президент, много женщин — заместителей министра женщин, почти во всех исполнительных властях районов заместителями работают женщины, 23 депутата парламента — женщины. Постепенно ситуация меняется и в плане участия женщин в силовых структурах», — подчеркнула она.