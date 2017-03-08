 

Боевики взяли в заложники пациентов кабульской больницы

 

Напавшие на одну из больниц Кабула террористы взяли в заложники медицинский персонал и пациентов лечебного учреждения. Об этом 8 марта сообщает телеканал Khurshid, содержание выпуска передает Интерфакс.

Как сообщил Reuters очевидец случившегося, одетый в белый врачебный халат боевик достал спрятанный автомат и открыл огонь по мирным жителям, убив медика и посетителя. Потом злоумышленники заняли верхние этажи здания и вступили в бой с сотрудниками спецподразделений, прибывшими на место происшествия.

«Наши силовики там, бой очень серьезный», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны Давлат Вазири и уточнил, что один спецназовец погиб, трое ранены. Также убит один из нападавших, двое продолжают противостояние.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что двое погибших и 12 раненых эвакуированы в другие больницы. Президент страны Ашраф Гани в телеобращении, посвященном Международному женскому дню, заявил: «Идущая сейчас атака на госпиталь втаптывает в грязь все общечеловеческие ценности. Во всех религиях больницы считаются неприкосновенными зданиями, и нападение на одну из них — нападение на весь Афганистан».

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