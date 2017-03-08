В Каталонии задержан грабитель из Азербайджана

Полиция испанского муниципалитета Пон-де-Молинс, входящего в автономное сообщество Каталонии, остановила фургон, внутри которого находились двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По информации испаноязычного издания Emporda, за рулем фургона находился мужчина чешской национальности. Его напарником был 39-летний уроженец Азербайджана, который нелегально находился на территории Испании. Имена задержанных не раскрываются.

При проверке документов было установлено, что данный фургон 27 февраля был угнан в Барселоне.

Угон фургона был не единственным преступлением злоумышленников. Выяснилось, что чех и азербайджанец провели серию грабежей на территории Каталонии. В настоящее время полиция проводит расследование и устанавливает причастность злоумышленников к другим преступлениям.