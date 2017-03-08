Посол Армении в России Олег Есаян, который 9 марта покинет свой пост, весьма болезненно отреагировал на слова российского телеведущего Владимира Соловьева, заявившего на пресс-конференции в Ереване, что армянский посол явно проигрывает послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу.

Соловьев назвал посла Азербайджана яркой личностью и обвинил армянскую дипломатию в бездействии.

«Кто посол Армении в России? Кто он? Вы его знаете? Кто посол Азербайджана в России? Полад Бюльбюльоглу. Яркий человек. Где какая-то активность со стороны всех тех людей, которые должны встать и сказать о своих интересах? Ну да, конечно, есть понятная система отношений у вашего президента с президентом России, и очень хорошая система. Иначе бы ситуация в Карабахе так и не разрешалась бы», - заявил журналист.

За эти слова Есаян разразился критикой в адрес Соловьева. Он заявил, что около года игнорировал целенаправленный монолог в его адрес со стороны телеведущего, но больше терпеть не намерен.

«Возможно, лучше было бы промолчать и в этот последний рабочий день, когда я иду на прощальную встречу в МИД РФ, и мне не хотелось бы, чтобы именно эти мысли остались в качестве последнего комментария моей семилетней деятельности в качестве посла Армении в РФ, - цитирует Есаяна Tert.am. - Однако я вынужден, поскольку на сей раз господин Соловьев свою давнишнюю точку зрения относительно волнующего нашу общественность вопроса вновь озвучил в Ереване.

Прежде всего о том, знает или не знает меня Соловьев. Если будем исходить из традиционного смысла этих слов, то он явно лжет. Если же будем исходить из его восприятия содержания этих слов, то автор однозначно прав. В этом смысле он меня не знает и не может знать.

Оставим в стороне то, что, страдая самомнением, он, хотя и является известным журналистом, превращает собственное субъективное мнение в критерий деятельности официальных представителей суверенных стран, находящихся в фактически военном положении, воспользовавшись возможностью публично многократно безответно высказываться.

Приписав это личному честолюбию господина Соловьева и в то же время его фанатизму быть обвиняющим и судьей, отмечу те вопросы, которые неизбежно вытекают из всего этого, особенно понимая, что его абсолютно не интересует деятельность посла и посольства, где есть также недочеты».

Далее Есаян задается вопросом: а смог бы Соловьев так же смело выступать в Баку и критиковать азербайджанских дипломатов?

Сегодня армянские СМИ сообщили, что Олега Есаяна сменит Вардан Тоганян, который упоминается в так называемом «Панамском досье», содержащем информацию о зарегистрированных в офшорах компаниях и лицах, имеющих к ним отношение. В 2014 году Вардан Тоганян стал акционером компании «Шогакн», занимающейся огранкой бриллиантов.