 

Тысячи людей бежали из Мьянмы в Китай

 

Тысячи людей бежали из Мьянмы в Китай из-за обострения ситуации близ границы между государствами, где регулярно происходят вооруженные столкновения этнических повстанцев с силами безопасности Мьянмы, сообщает Рейтер со ссылкой на китайских чиновников.

В Мьянме продолжается конфликт между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками, которые требуют широкой автономии или отделения от Мьянмы. В последнее время обострилась ситуация вблизи границы с Китаем. В понедельник, 6 марта, повстанцы напали на сотрудников службы безопасности в приграничном штате Шан. В результате нападения погибли 30 человек.

"Тысячи людей пересекли границу с Китаем", — рассказал источник в китайском правительстве.

Как сообщил сотрудник одного из отелей в китайском приграничном городе Нан Сан, на улицах очень оживленно. Часть беженцев прибыла с чемоданами, другие привезли с собой лишь легкую одежду.

Представитель Красного Креста заявил, что во вторник 200 человек были переведены в лагерь для беженцев, еще 300 ожидают перевода на границе со стороны Мьянмы.

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