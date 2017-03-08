Назарбаев не поменяет политику в отношении Азербайджана

Конституционный совет Казахстана рассматривает одобренные парламентом страны поправки в Конституцию, которые предусматривают ослабление президентской вертикали. Это означает, что скоро будет окончательно оформлен переход Казахстана с президентской на парламентско-президентскую форму правления.

Между тем Казахстан и Азербайджан всегда поддерживали высокий уровень сотрудничества. И большую роль в этом играл и играет президент Нурсултан Назарбаев. Возможны ли изменения во внешней политике Республики Казахстан после конституционных изменений?

В беседе с haqqin.az казахстанский политолог Серик Калимбетов отметил, что никаких изменений не будет.

«Президент передал лишь социально-экономические полномочия, а внешняя политика и оборона остаются в его руках, как и общий контроль. Без участия президента невозможны никакие изменения во внешней и внутренней политике страны», — отметил Калимбетов.

Более того, казахстанский эксперт подчеркнул, что глава государства имеет право снять с должности любого члена правительства.

«Так что, думаю, отношения между Казахстаном и Азербайджаном станут еще более тесными», — сказал политолог.