На Красной площади в Москве задержаны несколько человек во время феминистской акции. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активистку Елену Безрукову.

Участники акции вывесили баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!» в Александровском саду у стен Кремля. В руках у них были зажженные файеры.

Активисты также принесли плакаты с надписями «Нас большинство» и «Женщину — в президенты». Количество участников акции не сообщается.

Кроме трех активисток, сотрудники правоохранительных органов задержали корреспондентов «Новой газеты» Елену Костюченко и Анну Артемьеву, а также фотографа Аркмана Ардена, сообщает «Новая газета». Они доставлены в ОВД Китай-город.