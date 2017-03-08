Информация об изменениях визового режима между Грузией и Евросоюзом опубликована в официальном журнале Евросоюза, безвизовый режим для краткосрочных поездок вступит в силу через 20 дней — 28 марта, сообщает грузинский МИД.

Совет Европы формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии 27 февраля.

"Сегодня, 8 марта, в официальном журнале Евросоюза были опубликованы изменения в регуляции… Регуляция входит в силу через 20 дней, следовательно, с 28 марта 2017 года у граждан Грузии появится возможность без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом",- говорится в заявлении.

Грузинский МИД поздравил всех граждан страны "с таким важным решением".

"Мы рады, что усилия правительства Грузии по реализации реформ принесли свой результат и пользу", — отмечает грузинское внешнеполитическое ведомство.