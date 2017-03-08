Самолеты Асада бомбят боевиков

Военно-воздушные силы Сирии нанесли удар по позициям террористов «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусра» на западе страны в провинции Хама. Об этом агентству SANA сообщил армейский источник.

По его информации, в районах Аль-Бувейда, Клейб Ас-Саур и Аль-Лувейбда уничтожены 40 боевиков.

Другой собеседник рассказал агентству о ходе боевых действий, которые правительственные силы ведут в городе Дераа на юго-западе Сирии. Военные взяли под свой контроль несколько зданий, уничтожив большое число террористов.