Серж Саргсян: «Возобновление военных действий – дело нескольких недель»

В общественном восприятии в Армении возобновление военных действий – это вопрос времени, возможно, дело нескольких недель или месяцев, поэтому главнокомандующий вооруженными силами и министр обороны должны быть готовы к войне, которая может начаться завтра, - заявил в преддверии визита в Париж информационному агентству «Франс-Пресс»

Серж Саргсян, одновременно подчеркнув, что не думает, что возобновление войны – это вопрос ближайшего будущего, но, тем не менее, отметив, что ничего не исключает.

По словам армянского президента, существует угроза новой войны, пока Азербайджан не убедился в том, что проблема не имеет военного решения. Серж Саргсян также обвинил Азербайджан в попытке срыва мирного карабахского урегулирования.

В интервью французскому информагентству президент Армении в очередной раз выразил озабоченность по поводу российских поставок оружия Азербайджану на миллиардные суммы. «Мы это принимаем с сожалением, потому что Россия является нашим стратегическим партнером», - отметил Серж Саргсян.