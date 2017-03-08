Американский тренер Арутюнян обвинил судей в симпатиях к России

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян раскритиковал судейство на женских соревнованиях. По его мнению, арбитры относятся к российским спортсменкам более благосклонно, чем к остальным. Об этом сообщает Golden Skate.

«Мы не уделяем этому внимания, и я не знаю почему. Другие фигуристки выполняют те же элементы, хотя россиянки и делают это стабильнее, с этим я согласен. Но почему-то мы после турниров не обсуждаем разницу в оценках за компоненты. Эта разница удивляет меня после каждого соревнования», — заявил тренер.