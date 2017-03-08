 

SOCAR продаст еще одну часть своей доли в Petkim

 

Дочернее подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Turkey Enerji A.S. - собирается продать еще одну часть своей доли в турецком нефтехимическом комплексе Petkim.

Об этом говорится в сообщении, опубликовнаном на сайте Государственного органа Турции по информированию общественности (Kamuoyunu Aydınlatma Platformu - KAP).

Как отмечается, продажа части оставшихся под контролем SOCAR 15,2 млн акций состоится в течение этого месяца.

Напомним, что осенью 2016 года SOCAR Turkey Enerji продала 35 млн акций по 4,35 турецкой лиры за каждую акцию на Стамбульской фондовой бирже, после чего прямое участие SOCAR Turkey Enerji в нефтехимическом комплексе снизилось до 1,32%.

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