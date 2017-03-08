Премьер Польши призвала не переизбирать Туска главой Евросовета

Премьер-министр Польши Беата Шидло обратилась к европейским лидерам с инициативой не переизбирать действующего главу Евросовета Дональда Туск, экс-премьера Польши, на следующий срок. Как передает Газета.ру, об этом она сообщила в открытом письме, опубликованном на сайте польского премьера.

По ее словам, Туск, занимая пост главы Евросовета, вмешивался в политику Польши, поддерживая тех, кто в парламенте выступал против принятия бюджета страны. Шидло называет этот случай «беспрецедентным».

«Возможное продление мандата президента Евросовета против воли правительства его родной страны противоречило бы международному характеру работы Совета», — написала польский премьер.

Также она предложила нового кандидата на пост главы Евросовета от Польши — Яцека Сариуш-Вольского. Он занимал пост вице-президента Европарламента с 2004 по 2007 год.