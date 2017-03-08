Сторонник Исы Гамбара стал надзирателем немецкого концлагеря

45-летний политический эмигрант из Азербайджана Неймат Гусейнов стал надзирателем концентрационного лагеря для беженцев в Германии, пишет немецкое издание RP Online.

Согласно информации, Неймат Гусейнов и беженец из Сирии Хани Юнус являются сотрудниками компании Hectas Facility Services в Вуппертале. Вместе с шестью другими своими коллегами они обеспечивают безопасность на территории концентрационного лагеря для беженцев Сейбельштрассе.

Контингент лагеря для беженцев разношерстный. Здесь постоянно проживают 140 мужчин из Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана, Эритреи и др. стран.

Неймат Гусейнов, который является руководителем группы по обеспечению порядка в лагере, сам недавно был на правах беженца. В Германию он приехал в 2006 году, и в уже в 2012 году стал гражданином Германии.

«Я бежал из Азербайджана по политическим причинам. Я не хотел подчиняться режиму. Я работал из дома в качестве исследователя и потом принял решение бежать из страны», - рассказывает журналистам Неймат Гусейнов.

По словам Гусейнова, навести порядок в лагере для беженцев задача не из легких.

«Нужно объяснить им разницу между свободой и вседозволенностью. В Германии все подчиняется правилам. Но в последнее время на территории лагеря все же стало спокойней. Многие его обитатели начали ходить в школу и находить хоть какую-либо работу», - заключает политэмигрант.

Отметим, что Неймат Гусейнов представился в Германии, как активист оппозиционной партии Мусават.