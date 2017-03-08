Главарь ИГИЛ скрылся в иракской пустыне

По данным источников в американских разведслужбах, главарь террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади мог скрыться в иракской пустыне, передает Reuters.

Сообщается, что Багдади не выходил на связь во время боев под Мосулом, что может говорить о передаче функций непосредственного командования операцией полевым командирам. Сам он, при этом, переместился в безопасное место.

Отмечается, что он может менять место своего расположение по несколько раз в день, не прибегая к средствам связи, которые возможно отследить.