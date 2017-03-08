Глава МИД Ирана едет к эмиру Катара

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду вечером отправится в Катар, где встретится с эмиром Тамимом бин Хамадом аль-Тани, сообщил представитель иранского МИД Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

"Мохаммад Джавад Зариф в среду вечером совершит поездку в соседний Катар, где встретится и проведет переговоры с властями этой страны. Установлено, что помимо встречи со своим коллегой, он проведет переговоры с эмиром Катара", - заявил Касеми, его слова опубликованы на сайте МИД Ирана.

Других подробностей МИД Ирана не сообщил.

В прошлом месяце поездку в другие страны Персидского залива - Оман и Кувейт - совершил президент Ирана Хасан Роухани, заявивший перед турне, что Тегеран стремится к улучшению отношений со странами залива и обеспечению безопасности в регионе.

Отношения между Тегераном и странами Персидского залива, особенно Саудовской Аравией, остаются напряженными из-за разногласий по региональным проблемам, в частности, сирийской и йеменской. Аравийские монархии обвиняют Иран в стремлении установить свою гегемонию в регионе и поддержке конфессионального разделения в мусульманском обществе.