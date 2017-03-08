МИД ФРГ: «Мы всерьез воспринимаем данные WikiLeaks о ЦРУ»

В министерстве иностранных дел ФРГ сообщили, что серьезно относятся к информации о действиях ЦРУ в Германии, которая была опубликована сайтом WikiLeaks, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что мы находимся в постоянном контакте с нашими американскими коллегами, вы знаете, что темы этого круга всплывают снова и снова. Мы воспринимаем эту информацию очень серьезно и состоим в контакте по этому поводу с американской стороной», — сказал официальный представитель ведомства Себастиан Фишер.

Вместе с этим он подчеркнул, что не может судить о подлинности информации WikiLeaks в отсутствие собственных данных по опубликованным документам.

Ранее сообщалось, что в документах, опубликованных WikiLeaks, говорится о том, что ЦРУ использует консульство США во Франкфурте-на-Майне для проведения хакерских операций во всей Европе.