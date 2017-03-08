Половина американцев поддерживают действия Дональда Трампа на посту президента США, показал опрос, проведенный совместно изданием Politico и компанией Morning Consult.

Не одобряют политику Трампа 46% опрошенных.

В конце февраля, по данным опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal, доля американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента, достигала 48%, в поддержку новой администрации высказались 44% респондентов.

Одной из ключевых инициатив Трампа, получивших широкую поддержку американцев, стал план по повышению расходов на оборону. Почти половина участников исследования (47%) считают необходимым увеличение бюджета минобороны США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "намерен сделать массивный бюджетный запрос" для американских вооруженных сил.

Опрос проводился в период с 2 по 6 марта среди 1992 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов исследования составляет 2 процентных пункта.