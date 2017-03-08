 

ЧП на шахте в Украине: под завалом остались люди

 

Выброс угля произошёл в среду на шахте "Центральная" в украинском городе Торецк (бывший Дзержинск), под завалом оказались люди, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Дзержинск".

"Сегодня восьмого марта на 95 участке шахты "Центральная" ГП "Торецуголь" произошел выброс угля. Люди остались запечатанные в лаве. На место аварии выехали расчеты ВГСЧ. Точной информации о количестве шахтеров заблокированных в шахте на данный момент нет. По неподтвержденной информации из соцсетей под выброс попали трое шахтеров двоим удалось выбраться, один остался в лаве. Расчеты ВГСЧ поехали в 13:30. Авария произошла около часа дня", - говорится в сообщении.

Авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла второго марта. По данным Госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее украинское агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.

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