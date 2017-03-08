 

Азербайджанский спортсмен стал австрийским тренером «В Баку я мог бы получить 470 тысяч евро»

Автор: Отдел спорта 

Гребец Юре Меглич, выступавший за Азербайджан и представлявший нашу страну на Олимпиаде-2016 в Рио, объявил о завершении карьеры. Теперь он - тренер сборной Австрии по каноэ-слалому.

Свое решение 33-летний словенец объяснил так:

«Я очень хотел добиться успеха на Олимпиаде, упорно тренировался. Но в каноэ-слаломе бывают ошибки. Так получилось и в Рио. Допустил несколько промахов. В первые два дня после допущенной ошибки и неудачи в Рио мне было сложно прийти в себя. Но это спорт. Очень жаль, что со мной это случилось во время соревнований, когда надеешься показать свой лучший результат. Олимпиада – это большой турнир. Я рад, что испытал эти эмоции. Я был готов намного лучше и не рассчитывал на такой низкий результат, который я показал.

После сентябрьского Кубка мира в Словении я получил предложение от сборной Австрии поработать тренером. С этого года я тренирую. Вместе с моим коллегой мы готовим девять слаломистов.

Конечно, я не рад завершению карьеры. Мне очень сильно не везло, но это жизнь. Национальная федерация гребли Азербайджана сделала все для моего успешного выступления. Я очень доволен ее руководством. Просто я приехал в Азербайджан из большой команды. Из-за этого мне было сложно заниматься с тренером один на один. Было трудно найти спарринг-партнеров. Если бы я работал в команде, то ошибок было бы меньше».

Меглич начал выступать за сборную Азербайджана с 2014 года. На Олимпиаде в Рио он занял 14-е место.

«Я не жалею о том, что стал выступать за Азербайджан. Если вернуть время вспять, я снова бы принял это предложение. Я узнал много нового и выступил на Олимпиаде.

Азербайджан выполнил все обязательства передо мной. Все, о чем мы договаривались, было сделано. За олимпийское золото я мог бы получить в Баку 470 тысяч евро.

Это нормально, что в Азербайджане были разочарованы моим выступлением. Но в нашем виде спорта каждый участник может стать и первым, и вторым, и последним. Я знаю, что я мог быть более удачлив, но это спорт. Я ни о чем не жалею».

Спортсмен завершил карьеру из-за проблем со здоровьем – болей в спине.

«В начале для меня это был шок, - говорит Меглич. – Врачи сказали мне, что будет лучше, если я завершу карьеру. Здоровье важнее. После предложения из Австрии я решил закончить. На обдумывание решения мне понадобилась неделя.

Я очень хорошо чувствую себя в роли тренера, хотя иногда хочу сесть в лодку. Это новая глава моей жизни. Если раньше я думал только о себе, то теперь больше думаю о своих подопечных, об их прогрессе. Быть тренером гораздо сложнее, чем просто спортсменом».

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