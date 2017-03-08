 

Ким Чен Ын поздравил Асада

 

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку народу и руководству Сирии, направив поздравительную телеграмму президенту Башару Асаду по случаю годовщины сирийской революции, сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«По такому случаю шлю крепкую поддержку и солидарность со справедливой борьбой правительства и народа Сирии в защиту суверенитета и территориальной целостности страны при борьбе с вторжением», — говорится в поздравлении Ким Чен Ына.

По словам лидера Северной Кореи, революция 8 марта в Сирии стала «историческим и значительным событием в борьбе народа за независимость и безопасность».

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