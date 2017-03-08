Олланд и Саргсян обсудили Карабах

Президенты Франции и Армении Франсуа Олланд и Серж Саргсян на переговорах в Париже в среду обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, ситуацию на международной арене и вопросы развития двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.

"Мы затронули политические вопросы, поскольку Франция может быть полезной, в частности, в урегулировании конфликта в Карабахе. Вместе с США и Россией, Франция является сопредседателем Минской группы, мы хотим добиться необходимого политического решения по выходу из кризиса и избежать повторения тяжелых инцидентов, которые произошли в последние недели и месяцы. Разработать механизм, который позволит осуществлять наблюдение и предупреждение действий, направленных против мира", — сказал Олланд по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном в Париже.