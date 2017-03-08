Чавушоглу: «Берлину надо определиться, Анкара для них друг или нет»

Германия должна определиться, является Анкара ее другом или нет, заявил в среду в Берлине глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Интерфакс.

При этом он отметил, что ждет, что «его друг Зигмар Габриэль (глава МИД Германии) посетит Турцию как можно скорее».

Ранее министр иностранных дел Германии выразил мнение, что Германия и Турция должны совместно работать над улучшением отношений.

«Альтернативы диалогу нет, потому что диалог - это единственный путь, по которому шаг за шагом мы сможем вернуться к нормальным дружеским отношениям», - сказал он.

Отношения между Берлином и Анкарой осложнились после того, как представителям властей Турции отказали в выступлениях перед турецкими общинами нескольких городов Германии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил меры, предпринятые германской стороной, с «действиями нацистов в прошлом».

В свою очередь 6 марта канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по этому поводу и заявила, что подобные высказывания «не могут быть оправданы» подготовкой к референдуму об изменениях в Конституцию в Турции и что такими заявлениями «умаляются невероятные страдания людей от преступлений национал-социализма».