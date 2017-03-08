Во Франции готовится провокация против Ильхама Алиева

14 марта начинается официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию, сообщает Radio France İnternational (RFİ).

Визит президента Ильхама Алиева посвящен 25-летию установления дипломатических отношений Азербайджана и Франции. Ожидается, что во французской столице стороны также обсудят ситуацию вокруг карабахского урегулирования.

Между тем, как стало известно haqqin.az, армянские организации Франции готовят провокации против главы Азербайджана.

Так, издание армянских организаций Франции Collectif Van сегодня обратилось с призывом к французам поддержать акции армянской диаспоры против визита президента Ильхама Алиева по всей Франции. Представители армянской диаспоры планируют провести свои митинги в Париже, Лионе и Марселе 14 марта.