Степан Григорян: «Саргсян подписывает все, что предлагает ему Россия»

Руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян винит президента Сержа Саргсяна в дипломатических поражениях Армении и в том, что он всегда соглашается на все, что предложит Москва.

Он согласился со словами российского телеведущего Владимира Соловьева, заявившего на пресс-конференции в Ереване, что «Полад Бюльбюльоглу – яркая личность, а кто знает армянского посла?», и упрекнувшего армянскую дипломатию.

«Наши послы действительно недостаточно активны, и очень жаль, что дело дошло до того, что это замечают уже за рубежом, - цитирует Григоряна lragir.am. - Вспомните последние проблемы с Беларусью и Украиной, связанные с армянскими послами. Дипломатическое бездействие привело к тому, что возникли серьезные проблемы как с Беларусью, так и с Украиной. Ответственность за это лежит на Серже Саргсяне, хотя кто-то пытается возложить ее на МИД.

Соловьев имеет довольно значимое влияние посредством своего ток-шоу, и мне жаль, что соответствующие инстанции не делают выводов. Возможно, перед послами просто не ставятся задачи.

Проблема не в дипломатических каналах, а в президентском институте, который несет ответственность за дипломатию и внешнюю политику, ставит задачи перед МИД и разрабатывает внешнеполитическую доктрину. И послов тоже назначает президент».

Григорян возмущен тем, что Россия, являясь союзником Армении, продает оружие Азербайджану. Он считает, что если Армения принимает объяснения России по данному вопросу, то должна смириться и с позицией Турции по поводу событий 1915 года.

«Не так давно Рогозин называл продажу оружия бизнесом. Оправдания разные, но меня больше всего беспокоит то, что эти обоснования принимаются властями Армении. Но если они принимают такие разъяснения России, то обязаны принимать и объяснения Турции.

Наш стратегический союзник продает самое современное вооружение Азербайджану, который направляет их против нас. Сейчас Россия и Азербайджан ведут переговоры о закупке новых партий оружия, и они тоже наверняка отправятся на границу Карабаха. Они продают оружие, чтобы из него убивали армян? Что это за оправдания? Мы не только не должны их принимать, но и нам следует официально ответить».

14 марта Серж Саргсян отправится с официальным визитом в Москву, но армянский политолог не питает оптимизма в связи с предстоящей поездкой.

«В анонсе визита отмечено и подписание военно-политического документа, но, к сожалению, подобные документы не способствуют укреплению безопасности Армении. К примеру, создание совместной ПВО только ограничило нашу суверенность. Вопрос в том, в какой мере подписанные документы отвечают твоим интересам безопасности. Понятно, что Россия преследует свои интересы, поэтому у меня вопросы не к России, а к руководству Армении.

Нужно однажды отказать России. Сейчас Россия пытается добиться согласия Минска на создание военной базы в Беларуси, но Лукашенко говорит «нет», а мы даем все, что они пожелают. Беларусь сопротивляется, заявляя, что нет никаких выгод от ЕАЭС, и Москва намерена обсудить с Минском эти вопросы. В Кыргызстане Путин вынужден был заявить, что уважает суверенитет и интересы этой страны. Он должен был это сказать, потому что в Кыргызстане тоже сопротивляются. А власти Армении подписывают все, что им предлагают».

Haqqin.az уже сообщал о том, что Степану Григоряну запрещен въезд на территорию России до 2030 года. 30 августа прошлого года по прилету в московский аэропорт Шереметьево он был задержан и депортирован в Армению. Политолог объяснил это тем, что возглавляемый им Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству активно сотрудничает с европейскими НПО, аналитическими центрами и разными демократическими фондами.

«Очевидно, что решение российских властей было политически мотивированным. Известно, что Россия хочет и в Армении подавить деятельность независимых институтов гражданского общества», – говорилось в заявлении Григоряна.

Далее выяснилось, что политолога объявили в России персоной нон грата.