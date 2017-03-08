 

Иванишвили не сумел захватить последнее независимое ТВ Евросуд вмешался

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Тяжба между популярным телеканалом «Рустави 2» и фактически правящей партией “Грузинская мечта” получила правовое продолжение в Страсбурге. После того как Верховный суд Грузии принял решение передать телеканал в частную собственность К. Халваши (несколько дней назад haqqin.az сообщал об этом), гендиректор «Рустави 2» Ники Гварамия подал апелляцию  в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Решение его ожидалось сегодня - 8 марта, но вчера поздно вечером руководство канала получило заключение по своему запросу. Согласно заключению страсбургские судьи единогласно проголосовали сперва за приостановку действия постановления Верховного суда Грузии, а затем и за его продление.

Проще говоря, правительству Грузии запрещается исполнять постановления Верховного суда до того момента, пока право на это не будет дано Страсбургским судом, разъяснили эксперты в Тбилиси нашему корреспонденту сложившуюся ситуацию вокруг «Рустави 2». Регистрация нынешних партнеров канала в публичном реестре аннулируется, а предпринимателю К.Халваши вместе с “Грузинской мечтой” придется дожидаться окончательных вестей из Страсбурга.

Сами тбилисцы настроены в отношении окончательного решения Европейского суда вполне оптимистично. Они убеждены, что им удалось отстоять независимость популярного телеканала. Хотя представители общественности высказывают и иную точку зрения.

“Почему Страсбургский суд должен судить о том, какова грузинская демократия? Он должен рассматривать правовую сторону вопроса», - заявил нашему корреспонденту известный ученый, демограф Авто Сулаберидзе, добавив, что вся эта история густо замешана на политике.

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