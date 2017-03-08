Тяжелое ДТП в Сальяне: есть пострадавшие

Сегодня вечером на участке трассы Алят – Астара, который в данное время строится и на котором временно запрещено движение транспорта, перевернулся микроавтобус «Форд» с государственными номерами 10-KD-113, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

В результате ДТП пассажир микроавтобуса житель Баку 31-летний Эльман Алиев и водитель микроавтобуса житель Баку 30-летний Расим Ахмедов получили серьезные травмы и были доставлены в Центральную больницу Сальянского района.

По факту ДТП дорожная полиция района начала проверку.