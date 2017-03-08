 

Дагестанский полицейский открыл огонь по своим коллегам

 

Сотрудник полиции в кафе открыл огонь по своим коллегам в дагестанском Кизилюрте, трое полицейских пострадали, назначена служебная проверка, передает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского МВД.

Вооруженный инцидент произошел во вторник в одном из кафе в городе Кизилюрт.

"В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейские получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Ведется служебная проверка.

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