Дагестанский полицейский открыл огонь по своим коллегам

Сотрудник полиции в кафе открыл огонь по своим коллегам в дагестанском Кизилюрте, трое полицейских пострадали, назначена служебная проверка, передает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского МВД.

Вооруженный инцидент произошел во вторник в одном из кафе в городе Кизилюрт.

"В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейские получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Ведется служебная проверка.