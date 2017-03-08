Дагестанский полицейский открыл огонь по своим коллегам

Сотрудник полиции в кафе открыл огонь по своим коллегам в дагестанском Кизилюрте, трое полицейских пострадали, назначена служебная проверка, передает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского МВД.
Вооруженный инцидент произошел во вторник в одном из кафе в городе Кизилюрт.
"В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что полицейские получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.
Ведется служебная проверка.