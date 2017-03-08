И Голландия запретила выступление Чавушоглу

Запланированный в Роттердаме агитационный митинг с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не состоится, сообщил мэр голландского города Ахмед Абуталеб, сообщает Рейтер со ссылкой на нидерландские СМИ.

Ранее представитель ассоциации турок в Нидерландах заявил, что Чавушоглу планирует посетить намеченный на 11 марта митинг, чтобы убедить нидерландцев с двойным гражданством поддержать изменения в конституции Турции.

Агентство сообщает, что градоначальник направил в городской совет письмо, где сообщил, что владелец участка, где планировался митинг с участием Чавушоглу, отозвал разрешение на проведение акции. Мэр отметил, что мероприятие в любом случае с большой вероятностью было бы отменено из-за угрозы для общественного порядка и безопасности.

Ранее глава МИД Нидерландов Берт Кундерс выступил против проведения в стране мероприятий турецкими министрами в рамках агитационной кампании накануне референдума по конституции Турции, об этом заявлено Анкаре. Чавушоглу назвал неприемлемыми действия властей Нидерландов.