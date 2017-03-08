На Украине в доме главы государственного предприятия «Электровозостроение» Александра Зельдина при обыске обнаружили позолоченный рукомойник. Об этом написал в Facebook генпрокурор страны Юрий Луценко.

Зельдин подозревается в списании 3 млн гривен для ремонта двигателей электровозов. При этом работы не были выполнены, а деньги переведены на счет частного предприятия «Бумажная фабрика».

Кроме того, по словам Луценко, долги по зарплате сотрудникам «Электровозостроения» составляют 6 млн гривен.

По информации УНИАН, 7 марта СБУ завела уголовные дела по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества) и ч. 1 ст. 175 (невыплата заработной платы) УК Украины в связи с растратой на «Электровозостроении». Зельдину грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.