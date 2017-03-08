ФБР и ЦРУ расследуют утечки в Wikileaks

ФБР и ЦРУ расследуют утечки на сайте Wikileaks документов ЦРУ, сообщил телеканал CNN со ссылкой на ряд источников.

По его информации, начато уголовное следственное дело на федеральном уровне.

Ранее источники сообщили агентству Рейтер, что в ЦРУ знали об утечке с прошлого года и ищут возможный источник утечек среди контрактных сотрудников, работавших с ЦРУ.

Ранее WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее 1% от общего объема документов.