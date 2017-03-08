Трамп: "Мы не будем терпеть провокационные действия Ирана"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен терпеть "провокационные действия" ВМС Ирана, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"Президенту, конечно, доложили о корабле США, который шел близко с иранским. Президент ясно заявил, что США не будут терпеть эти провокационные действия (Ирана – ред.)", — заявил Спайсер в среду на брифинге.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что корабль ВМС США в Ормузском проливе изменил курс из-за сближения с ним катеров Корпуса стражей иранской революции, которые приблизились на расстояние порядка 550 метров к американскому кораблю измерительного комплекса USNS Invincible, шедшему в сопровождении трех британских военных кораблей.

Заявление американских чиновников представитель КСИР назвал "неправдивым" и обвинил корабль США в сближении.

Инцидент произошел в минувшую субботу.