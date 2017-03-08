 

Чехи о дурной славе Гаджи Ибрагима Неграмского

Автор: Отдел экономики 

В период высоких цен на нефть, ряд азиатских стран инициировали строительство масштабных проектов. Однако большинство этих проектов либо остались на бумаге, либо заброшены на начальном этапе. Это очень сильно ударило по чешским строительным компаниям, которые понесли многомиллионные убытки из-за срыва строительных работ. Об этом в своей обширной статье пишет чешское издание Е15.

Издание провело обзор нереализованных проектов, и пришло к крайне неутешительному выводу. Так несколько лет назад индийские власти объявили о проекте по строительству крупного города в штате Андхра-Прадеш. Однако проект, к которому проявили интерес чешские компании, так и не был реализован.

Вторым крупным проектом является строительство города Нью-Каир, который должен решить проблемы с перенаселением в столице Египта. Новая столица должна была стать домом для 5 миллионов египтян. Нью-Каир также должен был удивить туристов тысячами мечетей и самым крупным парком в мире. Но нагрянувший экономический кризис перечеркнул планы правительства Египта и это несмотря на то, что китайские компании согласились инвестировать в него миллиарды долларов.

Еще один современный город Ньюпендо должен был появиться в Бирме. Однако власти страны не рассчитали свои финансы, и строительные работы разорили местный бюджет.

Перечисляя еще несколько стран, инициировавших масштабные проекты, издание останавливается на Азербайджане, который также задумал создание искусственных островов Khazar Islands. Отметим, что автором этого сумасбродного проекта был обанкротившийся неграмский миллионер Гаджи Ибрагим.

«На искусственных островах должен был быть создан целый город с населением в 800 тысяч человек. Здесь планировали построить 150 школ, собственный Диснейленд и даже самый высокий в мире небоскреб «Азербайджан».

Это была бы башня из 186 этажей и высотой в 1050 метров. Первый этап строительства оценивался в 12 миллиардов долларов. Строительные работы вела местная компания AVESTA, - пишет издание.

Однако построив несколько искусственных островов и домов на них, проект был заброшен. Помешали экономические трудности, которые начала испытывать азербайджанская экономика из-за падения цен на нефть.

Издание отмечает, что провал проекта сильно ударил по чешской строительной компании Psj, которая в 2014 году заключила контракт по строительству домов на искусственных островах.

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