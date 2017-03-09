Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне впервые с начала декабря 2016 года опустилась ниже 53 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на нефть марки Brent года опускалась в ходе торгов более чем на 5 процентов, до 52,96 доллара за баррель. По данным на настоящее время нефть марки Brent торговалась на уровне 53,19 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки WTI также обновила минимумы декабря прошлого года, падение превысило 5 процентов. По данным на данное время она торгуется на уровне 50,33 доллара за баррель.

Цены на нефть обвалились после публикации данных Министерством энергетики США о запасах нефти в стране. За неделю с 24 февраля по 3 марта они выросли на 8,22 миллиона баррелей, до 528,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличения на 1,97 миллиона баррелей.