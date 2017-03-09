 

Резко подскочил рейтинг Меланьи Трамп Данные опроса

 

Рейтинг первой леди США Меланьи Трамп значительно вырос с момента вступления в должность главы государства ее супруга Дональда Трампа, свидетельствует результаты опроса, проведенного телекомпанией CNN.

В ходе исследования, проведенного 1-4 марта, 52% респондентов положительно высказались о Меланье Трамп, а 32% отрицательно. При этом 12% не имеют какого-либо мнения, а 3% вообще не слышали о ней.

Для сравнения, во время опроса, который проводился до инаугурации Дональда Трампа 20 января, положительно о его супруге отозвались 39%, а отрицательно 35%. Определенного мнения о Меланье не имели гораздо больше людей – 23%, а ничего не слышали о ней тогда 5%.

Таким образом, очевидно, что во многом супруга президента смогла за два месяца завоевать популярность тех американцев, которые были нейтральны к ней. При этом за это время она не принимала активного участия в политической жизни, однако регулярно появлялась на публике, как правило, вместе с президентом. Кроме того, общественность в целом положительно оценила образ Меланьи, в котором она предстала на инаугурации Трампа и который многим напомнил бывшую первую леди Жаклин Кеннеди.

Ожидаемо разделились мнения относительно Меланьи Трамп среди республиканцев и демократов: среди первых ее поддерживают 86%, а среди вторых – только 22%. CNN отмечает, что впервые первую леди больше поддерживают мужчины, чем женщины (58% и 46% соответственно).

Телеканал напоминает, положительно о предыдущей первой леди Мишель Обаме в 2009 году отзывались 50% республиканцев и 90% демократов, а о Хиллари Клинтон в 1993 году – 34% республиканцев и 85% демократов.

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