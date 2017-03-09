6 марта известная европейская организация «European Strategic Intelligence and Security Center» (Европейский центр по вопросам стратегической разведки), действующая в Брюсселе с мая 2002 года, обнародовала сенсационное расследование, проливающее свет на многолетние кропотливые систематические и во многом резонансные усилия развернутой сети европейских лоббистов и мировой закулисы в борьбе с правительством Азербайджана. Доклад европейцев выносит на поверхность сенсационную многоходовую вероломную комбинацию европейских политтехнологов, установивших тесное и функциональное взаимодействие с ведущими западными армянскими лоббистскими институтами.

Но вначале немного об авторах доклада – хорошо известных в мире журналистах-расследователях, получивших всеобщее признание в западном политическом истеблишменте. Их реноме и профессионализм непререкаемы. Одним из авторов доклада является 59-летний Клод Монике – бывший сотрудник французской разведки, в частности Генеральной дирекции внешней разведки Франции, работавший под крышей журналиста-расследователя. Клод специализируется на вопросах борьбы с терроризмом, шпионажа, межнациональных конфликтов, оргпреступности. Он автор нескольких книг и расследований, в частности по терактам 11 сентября в Нью-Йорке, вызвавших большой резонанс на Западе. С 2002 года К.Монике руководит “Европейским центром по вопросам стратегической разведки и безопасности”.

Второй соавтор доклада Женовефа Этьен свыше 20 лет занимается расследовательской журналистикой и автор нескольких книг.

Третий автор –57-летний социолог и известный специалист по Ближнему Востоку Уильям Расимора.

Итак, вот эта респектабельная и профессиональная группа авторов провела всецелое расследование, которое и легло в основу вышеупомянутого беспрецедентного доклада “Армянский связной: сеть тайной группы в ПАСЕ и нарушения международного права”. (“The Armenian Connection: How a secret caucus of MPs and NGOs, since 2012, created a network within the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to hide violations of international law”).

С полной версией доклада можно ознакомиться по этой ссылке:

http://www.esisc.org/upload/publications/analyses/11791/AC%2002.pdf

“Европейский центр по вопросам стратегической разведки” (ESISC) является независимой прозрачной неправительственной организацией (она также независима и в финансовом плане), действующей в контексте укрепления трансатлантической интеграции, поддержки демократии, борьбы с терроризмом и другими современными угрозами западной цивилизации.

К каким же выводам пришли расследователи в своем докладе? В институте Парламентской Ассамблеи Совета Европы выявлена ангажированная и лоббистская группа европейских парламентариев и их пособников, поставившая во главу угла своей политики и интересов завоевание господствующих позиций и доминирующей роли в повестке, касающейся оценки ситуации в странах Центральной и Восточной Европы. В поле зрения этой группы несомненно находится и Азербайджан. Против этого государства выработан адекватный инструментарий политического давления – этноконфессиональный конфликт, в который оказался вовлечен Азербайджан. Тайная группа, манипулируя последствиями карабахского конфликта и постфактумом – аннексией азербайджанских земель, оперирует незаконными притязаниями Армении в качестве политического давления на официальный Баку.

В результате расследования Европейский центр по вопросам стратегической разведки установил, что единая антиазербайджанская (и по сути, проармянская) лоббистская сеть сложилась в 2012 году именно после назначения “известного лица” (центр анонсирует новый апрельский доклад, в котором будет обнародовано имя этого чиновника) на одну из руководящих должностей в системе Совета Европы.

Мозговым центром антиазербайджанской группы в Совете Европы является известное НПО - European Stability Initiative (Европейские инициативы стабилизации). Именно этот центр в 2012 году выступил с известным докладом “Икорная дипломатия”, рассчитанным на дискредитацию официального Баку и азербайджанской делегации в ПАСЕ. Доклад обвинял делегацию Азербайджана в подкупе европейских парламентариев. Штаб-квартира этой организации находится в Берлине, однако как установил Европейский центр по вопросам стратегической разведки авторам “Икорной дипломатии” покровительствует хорошо известный на постсоветском пространстве – один из главных спонсоров и вдохновителей цветных революций американский миллиардер Джордж Сорос. Как известно Сорос и его институты занимают немаловажное место в концепции реализации теории цветых революций, закладывая основу для процветания третьего сектора (читай – пятой колонны!) – так называемого секретного фарватера рожденной цветной революции. В докладе всплыли и новые доселе нам неизвестные стороны деятельности Сороса, в частности его партнерство и взаимосвязь с институтами армянской диаспоры в США. В докладе рассказывается о сотрудничестве Сороса с главой Всеармянского Благотворительного Союза Бергом Сетракяном. Сорос - завсегдатай на тусовках Сетракяна и его Союза в Нью-Йорке. Американский миллиардер заслушивается речами армянского филантропа о необходимости усиления всемирной поддержки “сепаратистскому Арцаху”.

Но вернемся к мозговому центру лоббистской сети – берлинскому НПО, и в частности к его главе Геральду Кнаусу. Конечно же, среди агентов влияния и источников информации, вернее заказчиков проекта главного идеологического орудия Сороса – Геральда Кнауса значится “мнимая совесть” азербайджанского реввоендела Хадиджа Исмайлова. Активно сотрудничал Кнаус и с другим представителем “пятой колонны” – известным грантопожирателем Анаром Мамедли, уличенным впоследствии в так называемой “гражданской коррупции”.

Но главный «связчик» Кнасуса, которому он доверял как самому себе, был скандально известный в Азербайджане, так и несостоявшийся докладчик по вопросам политзаключенных, немецкий депутат, а впоследствии омбудсмен Германии Кристоф Штрассер. Этот докладчик долго мимикрировал под нажимом критики из Азербайджана, выставляя себя этаким бравым глобалистом-поборником ценности индивидуальной свободы. Либерал в рясах эсдека раскрыл заданную цель своей миссии во время театрального сценического действа в Ереване под вывеской «100-летия армянского геноцида». Штрассер – единственный представитель официального Берлина, появился в центре Еревана, сочувствуя авторитарному Саргсяну по невинно убиенным в забытой миром Оттоманской империи. В Ереване он и не вспоминал о политзэках-армянах, запрятанных Саргсяном в армянских застенках. Для Штрассера – это всего лишь проявление досадного криминала, политический контекст здесь неуместен, он присутствует лишь по ту сторону фронта – во вражеском Баку.

Еще одна интересная деталь, все слушания, проведенные Штрассером по аккомпанемент Кнасуса, были срежиссированы и проплачены все тем же миллиардером Соросом. Эпизодически появляется и Билл Броудер - сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, один из инициаторов пресловутого дела Магнитского и препарирования этого прецедента к особым странам, к ряду которого относят и Азербайджан.

Идем дальше по гигантской ядовитой паутине лоббистов, сотканной умелыми пальцами старого рассадника нового мирового зла.

В унисон со Штрассером звучит крикливый голос еще одного заядлого критика Азербайджана, депутата ПАСЕ и Бундестага Франка Швабе. Ведь именно Швабе активно добивался признания армянского геноцида в Бундестаге. И вот на этого депутата часто ссылается мозговой центр Геральда Кнауса.

А еще Кнаус, критикуя правительство Азербайджана и обвиняя его в коррупционном подкупе европарламентариев, очень любит ссылаться на зажигательные речи еще одного европейского депутата – голландца Питера Омтзихта.

Новый антиазербайджанский трактат Кнауса - «Европейское болото» («Икорная дипломатия - 2»), изобилует антиазербайджанской риторикой в исполнении Омтзихта.

А теперь обратим внимание, кто же такой Отмзихт – рьяный критик правительства Азербайджана? Европейский центр по вопросам стратегической разведки установил, что Отмзихт, последовательно ратовавший за признание “геноцида армян” в Голландии, попал в парламент оранжевой страны лишь при поддержке армянской диаспоры.

Большие усилия Отмзихта во имя легализации оккупации азербайджанских земель не прошли даром. Обратите внимание, этот голландский депутат связан неразрывными узами не только с диаспорой, но и с самой Арменией. Европарламентарий – завсегдатай на всех тусовках диаспоры – от Амстердама до Алмелоды, он частый гость в офисе Армянского Национального Комитета, на всех вечеринках памяти “жертвам геноцида”... Он ежегодно посещает Ереван, и склоняет голову перед памятью погибших армянских солдат в боях с азербайджанским народом. А как же иначе, ведь Отмзихт – член “Европейских Друзей Армении”, ратуя за признание сепаратистской “НКР”, инициируя в парламенте слушания по Карабаху, открыто лоббирует интересы Федерации Армянских Организации в Нидерландах и проводит все мероприятия, связанные с Арменией.

Неужели деятельность Отмзихта ограничивается лоббированием интересов всемирного армянства, Армении и Карабаха?! Отнюдь, этот депутат выступает в роли главного критика нарушения прав человека в Азербайджане, арестов рэкетиров-журналистов (и агентов МНБ, которых выдают за правдорубов), попрания эмансипированных свобод Хадиджи Исмайловой. Он рисует странную картину, в которой Азербайджан – это тьма, а Армения – лучезарный свет.

Вот эти конкретные факты, подкрепленные соответствующим фактологическим материалом и фотодокументалистикой, расставляют последние точки над “I”.

К примеру, авторы доклада раскрывают неистовое вероломство и коварство итальянской журналистски Милены Габанелли – автора скандальной передачи “Репорт” на итальянском телеканале RAI 3, в которой дескать была раскрыта коррупционная общность некоторых депутатов ПАСЕ с Азербайджаном. Что же выявил Европейский центр по вопросам стратегической разведки? Оказывается, передача Милены Габанелли и легла в основу второго антиазербайджанского доклада мозгового центра Кнауса «Икорная дипломатия – 2». Обратите внимание, кто выступает в «Репорте». Правильно, хорошо знакомый нам Штрассер. А сразу же вслед за ним депутат Парламента Армении Самуэль Фарманян.

Теперь следующий вопрос – кто профинансировал второй доклад Кнауса? Сорос! И здесь, брюссельские расследователи, выявляют еще один немаловажный факт – в период карабахской войны М.Габанелли неоднократно возвращалась в своем творчестве к истокам армяно-азербайджанского конфликта, обвиняя Азербайджан в подавлении права армянского народа на самоопределение.

Что касается двух других рьяных критиков официального Баку – депутатов ПАСЕ, Рэне Руке и Франсуа Рошблуана, то в отношении этих парламентариев априори не требовалось никаких расследований. Ведь эти депутаты открыто выражают свои проармянские мировоззренческие взгляды. Руке – председатель Группы Дружбы Франция-Карабах, а Рошблуан – глава парламентской группы дружбы Франции и Армении. Комментарии, как говорится, в данном случае просто-напросто излишни. Эти депутаты с гордостью достойной лучшего применения возглавляют «почетный ряд» открытых врагов Азербайджана, не скрывают этого, и намедни расквартировались в центре Карабаха, откуда и ведут свою пропагандистскую кампанию.

Расследователи и аналитики Европейского центра приходят к весьма неутешительным для Азербайджана резюме: отчетливо видна консолидированная цель армянской стратегии, выраженной в устремлениях лоббистской сети – дестабилизации внутриполитической ситуации в Азербайджане. Всколыхнуть политический протест, разжечь пламя гражданского противостояния, полностью перевернуть вверх дном страну и слепить одну большую баррикаду, дабы отвлечь внимание как общественного внимания, так и властей от главной национальной повестки дня – деоккупации аннексированных территорий.

И вот после обнародованного первого доклада, экспертное сообщество находится в недоумении, как и в ожидании второй части сенсационных подробностей единого фронта борьбы против официального Баку. Новые факты поставят под сомнение не только авторитет и влияние Совета Европы, как организации призванной к расширению пространства демократических ценностей, но и целесообразность участия Азербайджана в мнимых, ретроградных и атавистических институтах Совета Европы, походящую в последние годы на бессмысленную праздную надстройку в складывающемся качественно новом мироустройстве.