 

Напряженность на фронте

 

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 119 раз, говорится в четверг в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кёхнягышлаг Агстафинского района, в селах Гызылгаджилы, Кемерли, Гушчу Айрым, Гаймаглы Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Кедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы, Шураабад, Баш Гервенд, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли, Горган, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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