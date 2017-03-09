В дорожно-транспортном происшествии на дороге Баку-Сумгаит погибли трое студентов.

Как сообщила Report сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, погибли девушка и двое юношей.

* * *

Предположительно два человека погибли, пятеро получили ранения различной степени тяжести в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшего в четверг утром на трассе Баку-Сумгаит, сообщил Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) полковник полиции Кямран Алиев.

На месте ДТП работает дорожная полиция, привлечены машины скорой помощи.

Как стало известно Trend, автобус марки Ford-Tranzit перевозил студентов Сумгаитского государственного университета.