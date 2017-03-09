 

Китай разрабатывает дрон-невидимку

 

Китайские военные ведут разработку дрона, невидимого для комплекса противовоздушной обороны, сообщает China Daily.

«Дроны стали незаменимым оружием в войнах, потому что могут обладать высокой разведывательной способностью», — сказал заместитель генерального директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности Вэй Йиинь.

Беспилотный летательный аппарат планируют использовать для разведки, ликвидации воздушных целей, нанесения аэроударов на дальних расстояниях и уничтожения подводных лодок.

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