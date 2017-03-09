Токио: Ракеты КНДР едва не долетели до Японии

Правительство Японии по итогам поисковых операций огласило новые данные по дальности ракет КНДР, запущенных 6 марта, сообщает Росбалт.

Как заявил премьер страны Есихидэ Суга, одна из четырех ракет упала в Японском море в 200 км к северо-западу от острова Хонсю, что на 100-150 км ближе, чем предполагалось изначально, и наиболее близко к Японии по сравнению с предыдущими запусками.

«Ракетные пуски в КНДР несут в себе серьезную угрозу, мы продолжим сотрудничать по этой проблеме со своими союзниками в лице США и Южной Кореи», — сказал он на пресс-конференции в Токио.

Так Есихидэ Суга прокомментировал соответствующую информацию СМИ и, в частности, местного телеканала NHK, который ранее огласил эти данные со ссылкой на свои источники в правительстве.

Кроме того, в Токио уверены, что Пхеньяну удалось добиться прогресса в области производства и запуска баллистических ракет, так как в этот раз все четыре ракеты упали в море с одинаковым интервалом 80 км друг от друга.