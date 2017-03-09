На парковке в Красноярске расстреляли грузина

Уроженец Грузии застрелен неизвестным на парковке торгового центра «Взлетка Плаза» в Советском районе Красноярска, передает краевой СК.

Инцидент произошел накануне около 23:00 по местному времени. 38-летний грузин сидел в автомобиле "Лада Приора", когда к нему подошел вооруженный мужчина, выстрелил несколько раз и скрылся с места преступления.

Потерпевший был госпитализирован с тяжелыми ранениями, но спасти его жизнь не удалось.

СК отмечает, что злоумышленник стрелял целенаправленно, прохожих рядом не было. Убийца разыскивается, его личность пока не установлена.