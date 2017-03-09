 

На парковке в Красноярске расстреляли грузина

 

Уроженец Грузии застрелен неизвестным на парковке торгового центра «Взлетка Плаза» в Советском районе Красноярска, передает краевой СК.

Инцидент произошел накануне около 23:00 по местному времени. 38-летний грузин сидел в автомобиле "Лада Приора", когда к нему подошел вооруженный мужчина, выстрелил несколько раз и скрылся с места преступления.

Потерпевший был госпитализирован с тяжелыми ранениями, но спасти его жизнь не удалось.

СК отмечает, что злоумышленник стрелял целенаправленно, прохожих рядом не было. Убийца разыскивается, его личность пока не установлена.

454 просмотров


Старости
Сторонник Исы Гамбара стал надзирателем немецкого концлагеря
Сторонник Исы Гамбара стал надзирателем немецкого концлагеря
Наша погода
Сегодня 13° / 4°
10 Март 13° / 6°
11 Март 11° / 6°
12 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8572 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Скандальный помощник Трампа стал лоббистом Турции
«Алмазный партнер» Саргсяна стал послом в России
Китай подвергся обстрелу из Мьянмы
Турецкие дипломаты бежали в Швейцарию
На парковке в Красноярске расстреляли грузина
Токио: Ракеты КНДР едва не долетели до Японии
Китай разрабатывает дрон-невидимку
В автобусной аварии на трассе Баку — Сумгаит погибли студенты обновлено; видео
Напряженность на фронте
Европейский центр разведки раскрыл тайный заговор против Азербайджана гром в Брюсселе
«Барселона» забила ПСЖ шесть мячей и вышла в 1/4 Лиги чемпионов
Землетрясение в Турции
Взрыв на свадьбе в Ираке: десятки убитых
Резко подскочил рейтинг Меланьи Трамп Данные опроса
Обвал цен на нефть впервые с декабря
Чехи о дурной славе Гаджи Ибрагима Неграмского
Трамп: "Мы не будем терпеть провокационные действия Ирана"
ФБР и ЦРУ расследуют утечки в Wikileaks
В доме главы украинского завода нашли золотой умывальник фото
И Голландия запретила выступление Чавушоглу очередной скандал
Дагестанский полицейский открыл огонь по своим коллегам
Тяжелое ДТП в Сальяне: есть пострадавшие
Иванишвили не сумел захватить последнее независимое ТВ Евросуд вмешался
Степан Григорян: «Саргсян подписывает все, что предлагает ему Россия»
Во Франции готовится провокация против Ильхама Алиева