Турецкие дипломаты бежали в Швейцарию

Несколько обладателей турецких дипломатических паспортов запросили убежища в Швейцарии, пишет газета Tages-Anzeiger.

Точное число лиц с дипломатическими паспортами, обратившихся за убежищем, не уточняется. Власти обеих стран пока воздерживаются от комментариев.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа военных мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.