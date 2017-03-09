Китай подвергся обстрелу из Мьянмы

На территории Китая в местечке Наньшань (уезд Чжэнькан, провинция Юньнань) разорвался снаряд, выпущенный со стороны Мьянмы, где идут бои между правительственными войсками и повстанцами.

По данным South China Morning Post, в результате случившегося пострадал один человек (гражданин КНР), его состояние не уточняется.

Снаряд упал рядом с гостиницей, однако разрушений не было, а ее жильцов не эвакуировали.

Обстановка в Мьянме обострилась из-за конфликта властей и этнических китайцев, требующих для себя большей автономии или независимости.