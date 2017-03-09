 

«Алмазный партнер» Саргсяна стал послом в России

 

Сегодня, 9 марта, занимаемую должность оставит чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Олег Есаян. На этом посту его сменит Вардан Тоганян, сообщили «Вестнику Кавказа» источники в администрации президента Армении и посольстве Армении в России.

Имя Тоганяна упоминается в «панамских документах», содержащих информацию о компаниях, зарегистрированных в офшорах, и людях, стоящих за этими компаниями.

Также армянские СМИ отмечают, что Вардан Тоганян в 2014 году стал акционером компании «Шогакн», занимающейся обработкой алмазов, передает Tert.am.

Вардан Тоганян окончил отдел международных отношений исторического факультета Ереванского государственного университета, защитил в ЕГУ кандидатскую диссертацию. В 2001 году окончил докторантуру Института социально-политических исследований Академии наук РФ.

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