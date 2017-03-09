 

Скандальный помощник Трампа стал лоббистом Турции

 

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн зарегистрировался в Министерстве юстиции как лоббист в интересах Турции, передает РИА Новости.

Флинн завершил работу по лоббированию в интересах Турции до президентских выборов, а после избрания Дональда Трампа главой государства обязался вместе с коллегами не действовать в интересах зарубежных властей, поясняет агентство.

По данным агентства, адвокат Флинна направил во вторник в Минюст документы, согласно которым тот добровольно регистрируется для лоббистской деятельности, которая «в целом может рассматриваться как выгодная для Турции».

Ранее консалтинговая фирма Флинна уведомляла Конгресс США о сотрудничестве с компанией в Нидерландах, которой владеет турецкий бизнесмен. Однако тогда никто не подавал документы в Министерство юстиции, сообщает агентство. В документах также утверждается, что это сотрудничество было прекращено в ноябре 2016 года.

В феврале Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. До этого СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа и самого советника. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.

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