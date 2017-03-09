Россияне возвращаются из Европы

В 2016 году в Россию вернулись около 150 тысяч граждан, из них около 30 тысяч — из европейских стран, пишут «Известия».

Всего, по информации ведомства, на родину в 2016 году вернулись 146 585 соотечественников. В Министерстве иностранных дел также подтвердили, что благодаря государственной программе содействия добровольному переселению россиян домой возвращаются все больше граждан России.

Среди факторов, которые заставляют россиян возвращаться домой, эксперты называют отсутствие эффективной интеграции русскоязычного населения, а также давление со стороны властей и СМИ, которое усилилось в 2014 году.