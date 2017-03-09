 

В Дюссельдорфе из-за бомбы объявлена эвакуация

 

Недалеко от аэропорта немецкого Дюссельдорфа найдена американская бомба времен Второй мировой войны, пишет местная газета Rheinische Post.

Взрывное устройство весом 500 кг обнаружили строители во время работ на улице Теодорштрассе.

Вся территория в радиусе километра от опасной находки оцеплена полицией, 8 тысяч жителей ближайших районов, в том числе 250 постояльцев отеля, эвакуированы.

Кроме того, перекрыта дорога к аэропорту Дюссельдорфа, возможно только движение в объезд. Пассажирам рекомендуется выезжать заранее, так как время поездки может увеличиться на два часа. После разминирования движение будет восстановлено. При этом сам аэропорт работает в штатном режиме.

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