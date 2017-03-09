Индия требует технологии истребителей у России

Индия готова приступить к совместной с Россией работе над истребителем пятого поколения FGFA только при условии полной передачи технологий, передает The Times of India со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

По их словам, таким образом руководство страны планирует избежать ошибок, которые допустило во время заключения соглашения о приобретении самолетов Су-30МКИ.

Отмечается, что компания Hindustan Aeronautics, которая занималась сборкой данных самолетов по контракту с Россией, не может поддерживать их производство.