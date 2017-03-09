 

В Петербурге раскрыто убийство, заказанное «авторитетом» из Азербайджана

Автор: Отдел информации 

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении Адалята Амрахова и Эльнура Гафарова, обвиняемых в убийстве и покушении.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб, весной 2003 года криминальный «авторитет» Хокмурад Аллахвердиев из Азербайджана заказал убийство двух своих соотечественников, занимавшихся торговлей в Ярославле.

Он обратился к Мураду Мамедову и предложил ему около 496 тыс. рублей за исполнение. Последний привлек в качестве исполнителей Амрахова и Гафарова. Он выдал киллерам самодельный пистолет с глушителем и сообщил сведения о торговцах.

19 апреля 2003 года исполнители зашли в кафе в доме 17 по улице Калинина в Ярославле, где расстреляли потерпевших, выпустив более 10 пуль. Один из азербайджанцев погиб на месте, другой выжил и был доставлен в больницу. После этого киллеры вернулись в Петербург и получили вознаграждение.

Заказчик убийства сам был убит в 2007 году. Мамедов находится в розыске. Дело в отношении исполнителей направлено в суд.

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