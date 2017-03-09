 

Kapital Bank по случаю Новруза проводит льготную акцию

 

Kapital Bank проводит льготную кредитную кампанию по случаю праздника Новруз. Согласно условиям, до 31 марта клиентам банка предоставляется возможность получить кредит со скидкой 3% на годовую процентную ставку.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, срок — от 3 до 36 месяцев.

Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Для более подробной информации о кредите  https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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